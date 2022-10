Alert level 3 sa Mt. Mayon nakaamba

Posibleng itaas sa alert level 3 ang babala sa Bulkang Mayon at ipatupad ang agarang paglilikas sa mga residente rito kapag nagpatuloy ang pag-aalburoto at muling pumutok ang bulkan sa susunod na mga araw.

Ayon kay Office of the Civil Defense (OCD) Region 5 director Claudio Yucot, inilalatag na nila ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council (RDRRMC) sa Bicol ang ‘bayanihan plan’ para maging maayos at mabilis ang paglilikas sa mga maaapektuhang residente.

Tinawag niya itong bayanihan dahil isa aniya itong team effort.

Gayunman, nanawagan siya sa publiko na ipagdasal na huwag mangyari ang kinatatakutan nilang muling pagputok ng Mt. Mayon lalo na kapag itinaas sa alert level 3 ang babala rito.

Naitala ang huling mapanganib na pagputok ng bulkan noong Enero ng 2018.

Sa ilalim ng alert level 3, sinabi ni Albay Public Safety ang Emergency Management Office (APSEMO) chief Cedric Daep na kasamang ililikas ang mga residente at hayop partikular sa mga nasasakop sa 8-km extended danger zone.