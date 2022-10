Adam Doria, EAC kakatukin 1st win

Team Standings W L

Benilde 7 1

Lyceum 7 2

JRU 5 2

San Beda 6 3

Letran 6 3

Perpetual 4 5

Arellano 4 5

SSC-R 2 5

Mapua 1 8

EAC 0 8

Mga laro ngayon: (FilOil EcoOil Centre)

3:00pm — San Sebastian vs EAC

MULING kakawala sa kanyang mahusay na laro ang isa sa mga sundalo ng Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals na si Adam Doria upang tulungang makuha ang kauna-unahang panalo sa huling araw ng first round ng eliminasyon kontra San Sebastian College-Recoletos Golden Stags na nais putulin ang four-game losing skid sa nag-iisang laro sa 98th NCAA men’s basketball tournament Biyernes sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Lumikha ng mahusay na 4-of-6 shooting mula sa tres ang 6-foot-3 forward para sa kabuuang 16 puntos kasama ang tatlong rebounds at isang steal sa loob lamang ng 17 minuto sa dikitang 68-72 pagkatalo kontra defending champions Letran Knights sa kanilang huling laro.

“Sa amin naman, ‘yung game namin ngayon isa ‘to sa motivations namin kasi close game sa Letran. Isang motivation na kung ano ‘yung ginawa naming positive, gagawin lang naming consistent,” wika ng 22-anyos na si Doria.

“Sa akin naman, step up lang kasi alam naman natin na wala ‘yung ibang players sa amin ngayon,” dagdag ni Doria, na kinulang pa rin ang kontribusyon kasunod ng pagbibida nina Allen Liwag na may 20 points at 7 rebounds at Adrian Balowa na may 15 marka.

Huling beses namang nagwagi ang San Sebastian kontra Mapua Cardinals noong Setyembre 18 sa 57-57 sa pasiklab ni Rommel Calahat na siyang consistent sa pagbubuhat sa koponan kasunod ng apat na sunod na pagkabigo kontra San Beda Red Lions, Letran Knights, Perpetual Help Altas at Lyceum Pirates. (Gerard Arce)