Wesley tabla sa round 6

NAUWI sa draw ang laban ni Super Grandmaster Wesley So kay GM Leinier Perez Dominguez sa round 6 ng 2022 US Championship na nilaro over-the-board sa Saint Louis, USA kahapon.

Nakalikom na si 28-year-old So ng tatlong puntos matapos ang 40 moves ng English Opening, kasalo siya sa seven-way tie sa No. 5 sa event na may 14-player single round robin format.

Nakalaan ang prize fund na $250,500, makakalaban ni Cavite-born So si GM Ray Robson sa seventh round, kailangan nang magpanalo ng dating pambato ng Philippine Chess team para makahabol sa tuktok na hinahawakan ni GM Fabiano Caruana.

Tangan ni Caruana ang 4.5 points, magkasalo sa second spot sina Robson, Awonder Liang at Samuel Sevian na may tig-3.5 puntos.

Hahamigin ng magkakampeon ang $60,000 habang kukubrahin ng second placer ang $45,000. (Elech Dawa)