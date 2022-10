Umeskapo sa checkpoint; rider huli sa boga, P4M shabu

Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng isang rider matapos itong makumpiskahan ng mahigit sa P4 milyong halaga ng hinihinalang shabu, mga baril at bala nang tangkain niyang takasan ang checkpoint sa Pontevedra, Capiz nitong Lunes.

Lulan ng motorsiklo, tinangkang takbuhan ng suspek na si Roberto dela Cruz, 59-anyos at residente ng Roxas City, ang checkpoint sa bayan ng Bailan pero hinabol siya ng mga tauhan ng Pontevedra Municipal Police Station at 3rd Maneuver Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company (PMFFC).

Ayon kay Police Regional Office (PRO) 5 director BGen. Leo Francisco, nang makorner ito ay nabisto sa compartment ng kanyang motor ang hinihinalang shabu, dalawang baril at mga bala.

Kakasuhan si Dela Cruz ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang bineberipika kung may lisensya ang kanyang mga baril.