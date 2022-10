Umepal na, sablay pa! Zubiri tinawag na Marites sa blacklist report

Nilinaw ng Chinese embassy na wala itong inilalabas na pahayag na nagba-blacklist sa Pilipinas na pasyalan ng kanilang mga kababayan taliwas sa naunang pahayag ni Senate President Migz Zubiri.

Ikinalugod naman ng Malacañang ang paglilinaw ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa umano’y pag-blacklist sa bansa para sa kanilang mga turista.

Sinabi ni Press Secretary officer-in-charge Cheloy Garafil na nakita na ng Palasyo ang opisyal na pahayag ng Chinese Embassy at nagpapasalamat sila sa pagbibigay halaga sa usapin ng turismo na isang aspekto sa relasyon ng dalawang bansa.

“We share the sentiment of the Chinese Embassy in the Philippines that tourism is an important facet to our relationship and we look forward to continuing that relationship as we continuously welcome our friends from China and we anticipate more of them to come in the months and years ahead,” ani Garafil.

Matatandaang inihayag ni Zubiri na nasa blacklist umano ng China ang Pilipinas dahil sa isyu ng Phillipine Offshore Gaming Operators (POGO) matapos ipasara ng gobyerno ang ilan sa mga ito dahil sa ilegal na operasyon kasabay ang pagpapauwi sa maraming Chinese POGO workers na nawalan ng trabaho.

Ikinagulat naman ni Zubiri ang pahayag ng Chinese Embassy na “misinformation” ang nauna nitong pahayag tungkol ng tourism blacklisting.

Sabi ni Zubiri, napikon siya sa akusasyon na nagpapakalat siya ng maling mga impormasyon.

Aniya, ang ‘blacklist’ ay talagang nanggaling kay Chinese Ambassador Huang Xilian at narinig ng mga kapwa niya Senador at mga legislative staff.

“Hindi ako Mariton, at hindi ako nagbibigay ng fake news,” sabi ni Zubiri sa kanyang Facebook.

“Tatlo kaming Senador ang nandoon na rinig namin ang salitang Blacklist na ng galing sa Ambassador ng China. Ilang beses niyang sinabi ito,” dagdag pa niya.

Naniniwala siyang mali ang paggamit ng terminong “misinformation” tungkol sa travel blacklist.

Nanindigan si Zubiri sa una niyang pahayag na sinabi ng Chinese Ambassador ang salitang “blacklisting” noong makipagpulong ito sa kanya nooong Lunes.

Dismayado umano siya dahil lumalabas na isa siyang Marites na nagpapakalat ng maling impormasyon.

Bagama’t nagulat siya sa pahayag ng Chinese Embassy, sinabi ni Zubiri na hindi siya hihingi ng apology subalit hiniling niya kay Huang na maglabas ng pahayag sa pag-blacklist sa mga bansang patuloy na nagho-host ng offshore gaming operations. (Dindo Matining)