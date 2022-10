Special lane sa mga motor ikakalat

Isa sa nakikitang solusyon ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa mga aksidente at matinding trapiko sa mga pangunahing daan ay ang paglalagay ng ekslusibong motorcycle lane sa ilang daan sa Metro Manila simula Nobyembre.

Ito ang lumabas kasunod ng ginawang konsultasyon ng MMDA upang makuha ang consensus at action plan para resolbahin ang problema sa trapiko sa NCR, lalo na’t matagal nang tinutukoy na isa ito sa may pinakamalalang problema sa trapiko sa buong mundo.

“Based on our data, the daily average number of vehicles plying EDSA is now at 410,000 and has surpassed the 405,000 pre-pandemic mark because of a number of road activities and face-to-face classes reopening,” paliwanag ni acting MMDA chair Carlo Antonio Dimayuga.

Ayon kay Dimayuga, target nilang sa November maglagay ng motorcycle lane sa Commonwealth Avenue.

“There is a clamor from motorcycle groups in Metro Manila to dedicate a motorcycle lane on major roads, including EDSA and Commonwealth Avenue, to address the increase of accidents involving motorcycles,” ayon naman kay MMDA general manager Melgar Baltazar.

Base sa datos ng Land Transportation Office ang dami ng sasakyang bumabaybay sa EDSA ay lumagpas ay nalagpasan na sa dami noong bago ang pandemya.

Kasama sa mga sasakyan ay ang 1.44 milyong motorsiklo.

“With this number, we’re planning to put an exclusive motorcycle lane along Commonwealth Avenue to put the vehicles in order and as part of road safety for the motorcycle-riding public,” dagdag ng MMDA chief.

Alinsunod naman sa datos ng Metro Manila Accident Recording and Analysis System ay nakapagtala ang MMDA noong 2021 ng higit 26,000 motorsiklo na sangkot sa aksidente.

Inilatag din ni Dimayuga ang datos ng MMDA Traffic Engineering Center na nagpapakita na 44% ng 302,000 sasakyan sa Commonwealth ay pawang motorsiklo habang 38% ng 372,000 sasakyang tumatakbo sa EDSA ay pawang motorsiklo. (Betchai Julian/Dolly Cabreza/Kiko Cueto)