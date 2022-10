Rose Jean Ramos bronze sa 2022 Asian Weighlifting

MULING nagbigay ng karangalan ang isa sa mga produkto ng Zamboanga matapos masungkit ni Rose Jean Ramos ang bronze medal sa katatapos na 2022 Asian Weightlifting Championships sa Manama, Bahrain.

Ang 17-anyos na si Ramos ay nakipagsabayam sa kanyang mga kalabang beterano sa clean and jerk ng women’s 45kgs-class kung saan bumuhat siya ng 85 kilos.

Bagaman ang nasabing kompetisyon ay hindi Olympic qualifier, masaya pa rin si Samahang Weightlifting ng Pilipinas (SWP) Lresident Monico Puentevella sa naging resulta.

“She’s the world champion for youth and juniors. But despite of being six years younger than the gold medalist, she still won a bronze in the Asian seniors championship,” ani Puentevella.

Siyam na magagaling na weightlifters ng bansa ang ipapadala para sa Olympic-qualifier na World Championship sa Colombia sa Disyembre at kasama dito ang Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz. (Annie Abad)