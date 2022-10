Pia nganga sa ganda ni Nadine

Napa-wow na lang si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa Instagram post ni Nadine Lustre kung saan fierce na fierce ang aura nito sa makeup look ng aktres.

“Waiting a minute for your love,” caption dito ni Nadine kung saan nag-selfie ito at gandang-ganda sa kanyang look.

“Wow (heart+heart-eyed emoji),” comment naman ng beauty queen na si Pia.

Palaban nga at nangangabog talaga ang makeup dito ng aktres kaya pumalo sa 390K ang nag-like agad dito.

Sa isa pang Instagram post, ibinida na ni Nadine ang kanyang OOTD or outfit of the day sa isang reel.

“Sup,” caption dito ni Nadz.

Definitely gorgeous talaga ang datingan dito ng aktres sa inirampang black dress na likha ni Thian Rodriguez.

Parte nga kasi si Nadine sa final look sa fashion show ng naturang designer na ginanap nitong Sabado ng gabi sa Green Sun Hotel, Makati City. (Batuts Lopez)