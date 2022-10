Pekeng optometrist tiklo

Inaresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation-Naga District Office ang isang babae matapos itong magpanggap na optemetrist at maningil ng P3,500 sa kada salamin ng kanyang mga biktima sa Iriga City.

Kinilala ang suspek na si Josephine Nazarrea y Balang, may-ari ng N. Balang Optical Clinis sa New Iriga City Public Market, gamit ang mga alyas na Lorenzo Nazarrea, Josephine Balang Nazarrea, Nancy Balang Sagara at Hilda Balang.

Ikinasa ng NBI ang entrapment operation sa suspek noong Setyembre 29 nang maberipika nila sa Philippine Regulation Commission (PRC) na totoo ang impormasyon ng Integrated Philippine Association of Optometrists, Inc. (IPAO)-Camarines Sur na hindi ito lisensyadong optometrist.

Dinakip ito nang tanggapin niya ang P1,000 downpayment para sa P3,500 halaga ng salamin na ipinagawa kunwari ng NBI agent na nagpanggap na pasyente.

Nakumpiska sa suspek ang isang set ng Trial Case na may incomplete lenses (10 Diopter), trial frame, reading chart, P1,000.00 bill, prescription paper at Snellen Chart.

Sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 8050 o An Act Regulating the Practice of Optometry, Upgrading Optometric Education, Integrating Optometrists, and for Other Purposes. (Juliet de Loza-Cudia)