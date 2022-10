Patrick Quiroz inakusahan ng rape, pangmomolestya ni Rhys Miguel

Inakusahan ni Rhys Miguel si singer-actor Patrick Quiroz ng pangmomolestiya sa kanya. Bukod dito, ni-rape diumano nito ang dati nitong ka-loveteam sa “He’s Into Her” na hindi na niya pinangalanan.

Si Rhys ay ex-PBB housemate at dating ka-love team ni Kaori Oinuma.

Kumalat nga ang video revelation na ito ni Rhys mula sa kanyang Instagram live.

“Sa una wala naman akong problema sa kanya. Pero binabastos niya ‘yung mga babae na kasama namin,” ani Rhys sa panimula ng kanyang kuwento tungkol kay Patrick.

Napansin na daw niya kasi ang mga kilos nito habang nasa taping sila.

May one time daw na naubos ang tissue sa kuwarto nila, at ito’y kagagawan umano ni Patrick. Punong-puno umano ng cum ang tissue na nagkalat sa kuwarto na dulot ng pagpapaligaya sa sarili ni Patrick.

Nagising din umano siya na minomolestiya siya nito.

“Nu’ng nagising ako, malambot ‘yung hotdog ko. Jinaja_ol niya ‘yung lambot ng hotdog ko. Kinikiskis niya ako,” pagsisiwalat pa ni Rhys.

Syempre pa, pumalag siya sa ginawa sa kanya ni Patrick kaya hinabol niya ito ngunit pinigilan siya umano ng produksyon sa taping.

Tuloy-tuloy nga ang akusasyon ni Rhys laban kay Patrick.

“Isang ka-loveteam niya dati sa ‘HIH’, na-rape ni Patrick. Babae,” ayon pa kay Rhys.

Kung bakit daw ngayon lang ito lumabas, ito raw ay dahil tila pinagtatakpan ng Rise Artists Studio ang mga insidenteng ito. Wala raw ginagawang aksyon ang naturang talent management.

3 days lang umano after ng insidente ni Patrick sa kanya, ginawa rin daw ito ng huli sa dalawa pa nilang kasama.

“Sabihin niyo na kung anong gusto ninyong sabihin. Sinasabi ko lang ang totoo,” ayon pa kay Rhys.

Sa mga magtatanggol pa aniya kay Patrick, eto ang say niya.

“Wow. Lalaki. May hitsura. Artista pa. Ganon pa rin ‘yung ginawa niya,” ani Rhys.

Kinall-out pa nga nito ang isang nakasaksi sa kanyang revelation at sinabihang sana ay tulungan siyang ilabas ang katotohanan. Nakita niya kasi itong nanonood sa kanyang IG live.

“Jamie Morales you should have my back right now,” say pa ni Rhys.

Maglalabas diumano siya ng YouTube video na kumpleto ang detalye sa kanyang mga akusasyon.

Hindi pa naglalabas ng kanyang panig si Patrick as of this writing, maging ang management na inaakusahan ni Rhys. (Batuts Lopez)