Online child porno lumala nitong pandemya

Nais paimbestigahan ni Deputy Speaker at Las Piñas Rep. Camille Villar ang paglaganap ng online child sexual abuse na dahilan upang mapasama ang Pilipinas bilang top producer sa child pornography sa buong mundo.

Sa inihaing House Resolution 453 ni Villar, nakasaad na lumala ang online abuse ngayong panahon na pandemya at ito’y nakakabahala.

“There is a need to protect children from different types of online abuses, especially since the pandemic has had a profound impact on the way children use the Internet as they spent more time online,”ayon kay Villar.

Tinukoy ni Villar na noong taong 2016, pina¬ngalanan ang Pilipinas bilang ‘global epicenter ng live-stream sexual abuse trade at pangalawa naman sa cybercrime vulnerability.

Sinabi pa ng lady solon, nakalulungkot ang ulat na mismong mga magulang o kamag-anak ang nagsisilbing traffickers para sa kanilang mga anak. (Eralyn Prado)