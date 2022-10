Omar John, Bulldogs dinungisan Maroons

LUMABAS ang bangis ni foreign student-athlete Omar John upang pagbidahang sakmalin ng National University (NU) Bulldogs ang defending champions University of the Philippines (UP) Fighting Maroons, 80-75, sa second game ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City, Miyerkoles.

Naiwasan ng Jhocson, Sampaloc-based squad na muling makakuha ng come-from-behind victory ang Fighting Maroons mula sa nagdaang tatlong panalo, na pinagbidahan ng 6-foot-10 Senegalese center na bumitaw ng team-high 16 puntos, siyam na rebounds, tatlong block shots at dalawang steals mula sa 7-of-15 shooting sa field goal.

“Good win for us. At least kumbaga we beat a very tough team talaga that’s why they’re the defending champions. Up to the least talagang nag-bleed kami kung ano’ng kailangan namin gawin para makuha namin ‘yung panalo,” wika ni NU head coach Jeff Napa, na nagawang sumosyo sa triple-tie sa 3-1 record ang kasama ang UP at Ateneo.

Sinubukan ng Katipunan-five na muling isagawa ang nakagawiang paghahabol sa laro nang maglunsad ng 22-4 blast sa third period matapos malugmok ng 12 puntos para maagaw ang kalamangan sa 60-66.

Subalit hindi nagpatinag ang Bulldogs nang kumahol ito ng sariling 15-1 run sa fourth quarter upang makuha ang 75-67 na bentahe sa nalalabing 5:14 sa laro.

Nang makalapit na ang UP sa 72-75, pumukol ng tres si John para umangat sa 72-78, na binawi naman agad ni Carl Tamayo para mas ilapit sa 75-78 ang laro.(Gerard Arce)