Negosyanteng Boholana wagi ng global award

Sa kauna-unahang pagkakataon, isang Pinay ang nagkamit ng pagkilala sa 15th Fortune Most Powerful Women summit na ginanap sa Laguna Niguel City sa California, United States.

“I am extremely honored to be the first Filipina to be conferred this prestigious award,” pagbabahagi ni Dalareich Polot sa kanyang Facebook post makaraang malaman na napili siya para tumanggap ng ‘Goldman Sachs and Fortune Global Women Leaders Award’.

“I am also very ecstatic that it comes with a grant that i can utilize to pay-it-forward to my adopted communities,” dagdag pa ng negosyante na taga-Bohol.

Dahil sa pagiging chocolatier, binansagan siya bilang ‘Bohol’s Chocolate Princess. Si Polot kasi ang nasa likod ng negosyong Ginto Fine Chocolates at ang Dalareich Chocolate House, ang kauna-unahang chocolate factory sa probinsya. (MJ Osinsao)