Mga tinale ni Boy Gamilla kampeon sa 6-Stag Derby

KINALAWIT ni Boy Gamilla ang pangalawang sunod na titulo matapos maghari sa JS Gapan 6-Stag Derby na binitawan sa ruweda ng Sta. Monica Cockpit sa Novaliches, Quezon City nitong Oktubre 10-11.

Umiskor ng perfect six points si Gamilla na gamit ang entry name na ‘BMJ Calmado’ kaya nasolo nito ang kampeonato sa pa-derby ni Jun Soriano.

Pinupog ng panabong ni Gamilla ang mga entry na Racheros, One Sigma at ESQ sa Day 1 ng nasabing event na may P55,000 na pot money at minimum bet na P55,000.

Sa 3-stag finals ay kinikig naman nito ang PJPE JESSA, ARC FARM at ESQ, nakatuwang ni Gamilla sa paghahanda ng manok ang kanyang handlers na sina Dey Dey Pingul at Louie Pasion habang si Larry Consensino ang gaffer.

Solo champion din si Gamilla sa 6-Stag Derby ni Atty Capuchino noong Setyembre 16 sa Sta. Monica Cockpit.

Samantala, sa Nobyembre 16 na ang “Sabong On Air 4-Stag Derby” na ilalarga rin sa Sta. Monica Cockpit na pag-aari ni veteran cocker at breeder Tady Palma.

Ang pasabong ni Ka Rex Cayanong ay may pot money na P22,000 habang P11,000 ang minimum bet. (Elech Dawa)

