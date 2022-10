Mga Pinoy POGO worker panalo sa suweldo, benepisyo

Libre ang pagkain at may allowance pa ang mga manggagawang Pinoy sa Philippine offshore gaming operators (POGOs) kaya malaki ang take-home pay nila sa kani-kanilang mga pamilya.

Ito ang inilahad ni Atty. Michael Danganan, Association of Service Providers and POGOs (ASPAP) spokesperson sa pagdinig ng Senado sa POGO at tiniyak na marami pang maha-hire ng mga Pinoy worker sa darating pang mga taon.

“Sa aming datos, mahigit po ang numero ng ating mga Filipino worker kumpara po sa mga foreign worker. So ‘yong tulong po na naibibigay, hindi lang po ‘yong kanilang suweldo, nagbibigay din ng ibang benepisyo,” ayon kay Danganan.

“Malaki po ang tulong ng POGO industry sa pag-generate po ng employment sa ating mga kababayan,” dagdag pa ng ASPAP spokesperson.

Nauna nang umapela ang grupo kay Pangulong President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., gayundin sa mga mambabatas na tingnan ang posiblidad na maraming mawawalan ng trabaho sa oras na ipasara ang POGO industry sa Pilipinas.

Ang ASPAP ay binubuo ng 16 Pagcor-licensed POGOs at 68 service providers at nag-eempleyo ng 23,118 Pinoy at 17,130 foreign nationals. (Dindo Matining)