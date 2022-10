Manugang walang karapatang magmana sa ari-arian ng biyenan

Abante_column_Atty Claire

Good evening po attorney,

Maari ko po ba na maitanong ang tungkol po sa batas na walang karapatan maging tagapag mana ang manugang sa pag- aari ng kanyang biyenan ?

Salamat po,

Jeff

Mr. Jeff,

Ayon sa batas ang mga compulsory heirs o ang mga tagapagmana na isinasaad sa batas ay ang mga sumusunod: the children (legitimate, illegitimate, or aadopted) and descendants, parents and ascendants and the surviving spouse.

Sila ang mga tagapagmana na hindi maaring ‘di magmana maliban kung may nagawang kasulatan upang sila ay ma-disinherit o matanggalan ng mana. Ang mga magulang ay hindi magmamana kung sakaling ang namatay ay mga mga anak.

Kapag wala ang mga ito o halimbawa ay naiwang nag iisa ang magpapamana at namatay ng wala ang mga naunang nabanggit ngunit may mga naiwanang nabubuhay na kapatid, ang mga kapatid ang siyang magmamana.

Mapapansin na ang mga in-laws tulad ng manugang o biyenan ay hindi magmamana sa bawat isa. Maliban lamang kung gumawa ng last will and testament patungkol sa free portion ( ito ang natitirang share kapag naibawas ang legitime o share ng compulsory heir) na nakalaan sa kanyang manugang o biyenan.

Mapapansin na ang mga in-laws tulad ng manugang o biyenan ay hindi magmamana sa bawat isa. Maliban lamang kung gumawa ng last will and testament patungkol sa free portion ( ito ang natitirang share kapag naibawas ang legitime o share ng compulsory heir) na nakalaan sa kanyang manugang o biyenan.