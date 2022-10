Make Or Break sisibat sa 2YO

RERENDAHAN ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie Guce ang kabayong si Make Or Break na sasabak sa 2-Year-Old Maiden Race ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Magtatambalan sina class A rider Guce at Make Or Break para makipagtagisan ng bilis kina Top Posse, Mustang Sally, Rendevouz at Axis Deviation sa distansiyang 1,200 metro.

Komento ng mga karerista, mahirap mamili sa nasabing lineup dahil mga batang kabayo kaya malamang dalawa hanggang tatlong kabayo ang kanilang pipiliin para sa tatayaang Pick 6 na magsisimula sa Race 1.

Ayon sa ibang mga karerista, posibleng maging mahigpit na karibal ni Make Or Break ang kalahok na sina Top Posse at Axis Deviation.

Nakalaan ang P20,000 karagdagang premyo para sa winning horse owner sa event na suportado ng Philippine Racing Commission, (Philracom).

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club Inc (MMTCI) kaya tiyak na maligalig ang mga karerista sa kaniilang paglilibang. (Elech Dawa)