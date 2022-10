Mag-utol na Kheith, Khevine Cruz walastik sa FCCEA table tennis

PETMALU ang magkapatid na Kheith at Khevine Cruz sa Filipino-Chinese Cultural and Economic Association (FCCEA) Double Ten Table Tennis Tournament sa Liberty Hall Auditorium sa Binondo, Manila kamakailan.

Kampeon ang No.1 player ng bansa na si Kheith, 15, sa Women’s Open at sa Student Girls class sa tournament na inorganisa ng FCCEA sa pakikipagtulungan ng Table Tennis Association for National Development (TATAND) at Joola Philippines.

Panis sa pambato ng Paco Catholic Academy Foundation (PCAF) si Aileen Armando ng All Star Team sa straight set para magwagi sa Open Class.

Nagtapos na runner-up sina Denice Cai at Lorene Uy ng TATAND.

Nakumpleto ni Kheith ang double gold nang talunin si Zachi Chua ng Beyond F sa isa pang straight set match sa Student Girls class. Sina Lorene Uy ng TATAND at Arianna Lim ng FCTTA ay umangkin ng bronze medal.

Si Kheith, produkto ng TATAND grassroots sports program, ay gumawa ng kanyang marka sa parehong lokal at internasyonal junior competitions bago naging pinakabatang manlalaro sa National Team na isinabak sa 2021 Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam.

Ang kanyang nakababatang kapatid na si Khevine, 13, silver medalist sa World Table Tennis Juniors tournament noong Agosto sa Bangkok, ay pumuwesto rin sa podium bilang runner-up sa Student Boys class sa likod ng kampeon na si Sean Uy ng Ateneo De Manila, Joshua Lim ng College of St. Benilde at Johnlex Wong ng Xavier School. (Abante Sports)