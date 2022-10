Kurt Reyson, Letran pinaiyak EAC Generals

DUMAAN sa butas ng karayom ang defending back-to-back champions Letran Knights kontra Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals, 72-68, sa unang laro ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament Miyerkoles sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Pabida ang ang senior player guard na si Kurt Reyson ng 13 puntos kabilang ang panselyong free throws mula sa 4-of-7 shooting at 3-of-5 sa tres.

Nagdagdag ito ng tatlong rebounds at dalawang assists upang madala sa solo fourth place at ika-anim na panalo sa siyam na laro ang Muralla-based squad.

Bukod kay Reyson, dalawang beterano pa ang bumuhat sa koponan mula kina leading scorer King Caralipio na may 16 points, pitong rebounds at tig-iisang assist, steal at block, at si Brent Paraiso na kumalawit ng 15 puntos, siyam na rebounds, dalawang assists at isang block.

May ambag si Fran Yu na 7 puntos, apat na rebounds, tatlong assists at apat na steals.

“Sabi lang namin nung timeout na huwag kaming bibitaw at lalaban kami hanggang dulo kasi last game na ng first round at medyo mahaba ang pahinga,” pahayag ni Paraiso. (Gerard Arce)