Kaso ng patayan, nakawan nagsiritan; hepe sa Iloilo sibak

Dahil sa sunod-sunod na patayan at nakawan sa probinsya, sinibak sa puwesto bilang provincial director (PD) ng Iloilo si Police Col. Adrian Accolador.

Ayon kay Police Regional Office (PRO) 6 Director Brig. Gen. Leo Francisco, bigo si Accolador na magampanan ang kanyang trabaho kaya hiniling niya kay Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr., na palitan na ito.

Itinala bilang provincial director ng Iloilo si Police Col. Noel Alino, dating hepe ng Intelligence Division ng PRO 6, habang inilipat si Accolador sa PRO 6 headquarters sa Camp Delgado.

Sumemplang aniya ang performance ni Accolador sa limang kaso ng patayan sa probinsya sa loob lang ng anim na araw mula Setyembre 10 hanggang 15.

Setyembre 10 nang mapatay ang security guard na si Wilson Gait sa Barangay Bito-on ng mga armadong suspek, ilang sandali makaraan nilang i-withdraw ng kanyang apat na kasamahan ang P320,000 para pang-suweldo sa mga empleyado sa Sicogon island.

Setyembre 14 naman nang pagbabarilin at mapatay ang tatlong batang negosyante na sina Jan Paul Mark Bosque, Chrysler Floyd Fernandes at Mark Clarenz Libao. Nakaligtas sa insidente ang kasama nilang si Jevron Parohinog, sa Barangay Villa Pani-an sa bayan ng Estancia. Hinoldap at napatay naman ang delivery truck driver na si Jerry Faldas sa Barangay Pasig, Lambunao noong Setyembre 15. Natangayan din ng mga armadong suspek ng P10,000 kita ang isang convenience store sa Muyco St. Barangay Poblacionnitong Oktubre 9. Ika-apat aniya itong insidente ng nakawan sa loob ng dalawang buwan. (Edwin Balasa)