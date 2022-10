JV binuking kupitan sa DSWD ayuda

Binisto kahapon ni Sen. JV Ejercito sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang ilang taong binabawasan ang ayudang ibinibigay ng gobyerno sa mga kapuspalad.

Sa hearing ng panukalang budget ng DSWD para sa 2023, sinabi ni Ejercito na halos kalahati lang ang napupunta sa mga benepisyaryo dahil ibinubulsa ang kalahati ng ilang taong nakakaalam sa sistema.

“I’d just like to report to you na may information tayo that there’s some…alam n’yo naman may iba diyan na talagang mahusay. Doon sa mga beneficiaries kalahati lang po ang binibigay, ‘yong kalahati hindi binibigay,” anang senador.

Aniya, dapat gumawa ng safeguards ang opisina ni DSWD Secretary Erwin Tulfo dahil nakakaawa ang mga benepisyaryong hindi nakakatanggap ng buong ayuda mula sa gobyerno. Hindi binanggit ng senador kung saang lugar ito at anong klase ng ayuda.

Sa nasabing hearing, sinabi ni Sen. Imee Marcos na kailangan nang rebyuhin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung talagang nakakatulong ito para makaahon sa kahirapan ang mga purdoy na pamilya.