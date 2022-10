Herlene tatarayan, sasampalin ni Maxene

Nagsimula na ng kanyang workshop si Binibining Pilipinas 2022 1st runner-up Herlene “Hipon Girl” Budol para sa pagbibidahan niyang teleserye sa GMA na may titulong Magandang Dilag.

Sobrang nae-excite si Hipon sa kanyang pagbida at pati na sa mga magiging leading men niya na sina Benjamin Alves, Rob Gomez at Adrian Alandy. Kasama rin ang veteran stars na sina Christopher De Leon, Sandy Andolong at Chanda Romero. Magiging kontrabida niya naman ay si Maxine Medina.

Dati-rati raw ay kapag nanonood si Hipon ng teleserye, nangangarap siyang maging bida balang araw. Ngayon ay natupad na ang wish niya.

“Parang dati pinapanood ko lang sila ngayon kasama ko na. Parang hindi pa rin po pumapasok sa utak ko na nandito na ako. Nakikita ko sila, nakakasama at nakakausap ko na,” sey ni Hipon.

Nakaka-relate daw si Hipon sa kanyang character sa teleserye na si Gigi na papasukin din daw nito ang fashion world. Bumalik daw sa alaala ni Hipon ang isang sagot niya sa Q&A sa Binibining Pilipinas dahil kay Gigi.

“Nadidikit ko yung, ‘because I know for myself that I am uniquely beautiful with a mission’. Feeling ko maraming nakaka-relate na mga tao,” sey pa niya.

Balik-kontrabida naman si Maxine after ng First Yaya.

“Alam mo dun ako nahirapan. I know her story. I know her background. I know her very well. So, ito naman ako ngayon na nandito ako sa situation na kailangan ko siyang awayin.”

Marami nga raw mga eksena na lalaitin, sasaktan ni Maxine si Hipon. (Ruel Mendoza)