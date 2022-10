Forthsky Padrigao, Eagles nilantakan Tigers

KINANA ni Forthsky Padrigao ang career-high 20 puntos upang tulungan ang Ateneo Blue Eagles para patumbahin ang University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers, 79-52, Miyerkoles sa first game ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Pilit binawi ng Katipunan-based squad ang masaklap na pagkatalo sa huling laro kontra De La Salle University (DLSU) Green Archers, 78-83, noong Linggo, inilabas ang ngitngit sa second half kontra Tigers, na nalasap ang ikatlong sunod na pagkabigo.

Pinatunayan ng starting sophomore guard na kinakailangang umangat ang laro matapos maging pangunahing playmaker nang iwan ni dating Gilas Pilipinas player SJ Belangel ang koponan gayundin ang masaklap na 2-of-18 shooting sa field goal, na nagdagdag pa ng walong assists at limang steals.

“The players felt not great at halftime, but the coaching staff felt that it wasn’t really that bad and if we stuck to the job, we have good players, they’re gonna hit good shots and in the second half, we finally started to hit shots,” pahayag ni Blue Eagles head coach Tab Baldwin.

Nagpakawala ang Blue Eagles ng matinding 24-11 blast sa third period kasunod ng dikitang laro sa 33-32 patungo sa distansiyang 57-43 patungong fourth quarter.

Mas lalo pang ibinaon ng Ateneo ang Espana-based squad sa final canto nang palobohin ang kalamangan sa 29 puntos. (Gerard Arce)