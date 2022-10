Facebook page ng NDRRMC tumirik sa hacker

Kinumpirma ng Office of the Civil Defense (OCD) na tumirik ang Facebook page ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) matapos itong mapasok ng hacker nitong Martes.

Ayon sa OCD, inaayos na ito para mabawi ang account kasabay ng ginagawa nilang imbestigasyon sa insidente.

“We uphold data privacy and security, alongside the welfare of the members of the NDRRMC,” diin pa ng ahensya.

Sa ulat, naitala ang huling post ng NDRRMC nitong Oktubre 4.

Nangyari umano ang cyber attack habang nasa kasagsagan ang pananalasa ng bagyong Maymay sa Luzon dahilan para hindi nakapagbigay ng update sa social media ang ahensya kaugnay sa mga kaganapan ng bagyo.