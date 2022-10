Ex ni Koko Pimentel timbog sa estafa

Arestado ang dating beauty queen at ex-wife ni Sen. Koko Pimentel na si Jewel May Colmenares Lobaton sa Laoag City dahil sa kasong estafa.

Dinakip si Lobaton, 45-anyos, residente ng Forbes town Road Condominium Burgos Circle, Bonifacio Global City (BGC) sa Taguig City, ng mga tauhan ng Laoag City Police Station, kasama ang Laoag Airport Police AVSEU 1 sa Barangay 6, Araniw, Laoag City bandang alas 10:00 ng gabi nitong Lunes.

Ito’y sa bisa ng arrest warrant na inilabas ni Quezon City Regional Trial Court (RTC) branch 226 Judge Manuel Basco Sta. Cruz Jr.

Sa isa sa kanyang post, isang netizen ang nag-comment nang ilunsad niya ang kanyang beauty line ilang taon na ang nakararaan.

“Congrats Jewel. If you are really sincere it’s time to face and settle your estafa cases in QC. Philip See Please pay your debt also to Jing jing Deliz in Makati. Kaluoy naman ang mga tinakbuhan mo sa utang. Happy new year Dai!,” ayon pa sa netizen.

Bago nagpakasal kay Pimentel noong 2000, itinanghal si Lobaton bilang 1993 Miss MassKara Queen at 1998 Bb. Pilipinas-Universe.

Nagkaroon sila ng dalawang anak na sina Aquilino Martin Emmanuel VI at Aquilino Justo VII.

Matapos ang 12 taong pagsasama, naghiwalay at nagdiborsyo sila noong 2012. Samantala, muli namang nag-asawa at ikinasal si Pimentel sa kanyang asawa ngayon na si Kathryna Yu.