ERC ‘wag pagdiskitahan SMC sa taas-singil ng kuryente

Nanawagan ang National Association of Electricity Consumers for Reforms Inc. (NASECORE) sa Energy Regulatory Commission (ERC) na rendahan ang pagtaas ng singil ng iba pang mga suppliers ng Manila Electric Company (Meralco)at hindi lamang San Miguel Corp.

Hindi man pinayagan ng ERC na magtaas ng singil ng kuryente ang SMC sa Meralco, lumulusot naman ang iba pang suppliers nito kaya’t tumaas ang average blended rate sa P6.9393 nung Setyembre, sabi ni NASECORE President Pete Ilagan.

Aniya, ang South Premiere Power Corp. at San Miguel Energy Corp. ay dalawa lamang sa 12 suppliers ng Meralco at sila ang ilan sa mga pinakamababa ang singil sa kuryente na nasa P4.27 per kilowatt hour at P3.74 per kWh lamang nung Setyembre. Ang QPPL ang may pinakamahal na singil na nasa P13.34 per kWh naman.

Kung hindi pinayagan ang pagtaas ng singil ng SMC, paano aniya nakakalusot ang napakamahal na singil ng QPPL na mahigit doble pa sa singil ng SPPC at SMEC.

Dagdag pa ni Ilagan, umabot pa sa P63 per kWh ang singil ng QPPL.

“If the consumers can be afforded reliefs on the proposed price adjustments, public interest dictate that these other suppliers taking advantage of the ‘pass-through’ provision must be reined in as well by the ERC,” sabi ni Ilagan.

Kung narendahan ng ERC ang SPPC at SMEC na mas mabababa ang singil, bakit nito hinahayaan ang mga mas mahal na singil sa iba pang suppliers ng Meralco, sabi ni Ilagan. (Eileen Mencias)