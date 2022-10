Dottie Ardina hakot ng P3.9M

NAGING pinakamadatung si Dottie Ardina sa apat na Pinay parbuster na mga kumampanya sa katatapos na 21-leg 17th Epson Tour 2022.

Sa 16 na sinabakan, nagkamada ang 28 taong-gulang, 5-1 ang taas na ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) pro buhat sa Canlubang, Laguna ng $66,457 o P3.9M sa 16 events ng US second-tier women’s professional golf circuit na binuksan noong Marso 4 at natapos nitong Oktubre 9.

Tampok sa kampanya ni Ardina ang pagrereyna sa Leg 5 Copper Rock Championhip sa Utah noong Abril na rito’y nabiyayaan siya ng $30K (P1.7M).

Kasunod niya si Clarissmon ‘Clariss’ Guce na naka-$51,526 (P3M) sa 20 tournaments na ang best finish ay tabla sa segunda sa Leg 18 Guardian Championship nu’ng Setyembre sa Alabama na may $16,413 (P966K).

Lumagak ang mga katropa ni Ardina sa ICTSI na sina Abegail ‘Abby’ Arevalo sa pang-89 sa $14,413 (P849K) sa 13 tourney samantalang pang-103 si Pauline Beatriz Del Rosario nang maka-$11,327 (P667K) sa 17-event. (Ramil Cruz)