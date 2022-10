College league buhay na naman

IBA ang college spirit ano? Iba ‘yung lumalaban ka para sa eskwelahan mo, ‘yung pride na dala-dala mo ang pangalan ng school mo ‘di ba? Kaya talagang ilalaban mo hanggang dulo.

Nakakatuwa na makita na buhay na buhay na talaga ulit ang mga collegiate league, mapa-basketball man o volleyball, talagang aktibo na ulit.

Bakbakan na ngayon sa UAAP at NCAA, may mga commercial leagues din tayo para sa mga collegiate volleyball teams kaya naman napakaganda nito para sa mga student athletes natin na maipakita kung ano ba ‘yung talento na mayroon sila, nabibigyan din sila ng pagkakataon na mailabas kung ano na ang mga pinaghirapan nila at sinakripisyo ng mahabang panahon lalo na noong hirap pa ang lahat na magsagawa muli ng liga.

Sa volleyball, ang daming colleges at universities ang naglalaro, men’s man ‘yan o women’s. Dahil sa mga nagsusulputang liga ay mas nakikilala sila.

Mayroong Shakey’s Super League ngayon tapos magbubukas pa ang V-League kaya hindi mawawalan ng platform ang mga student athletes natin na maipakita ang potential nila.

Kung maaalala ninyo mga ka-Abante, 2004 nang nagsimula ang V-League, mga collegiate teams ang mga kasali noon at ngayon babalik na ulit ito sa sirkulasyon kaya tiyak mas mabubuhay lalo ang dugo ng ating volleyball fans.

Pagdating naman sa college basketball, gusto kong ibida ang nasaksihan ko sa ensayo ng FEU Tamaraws, hindi man maganda ang simula nila pero ‘yung pagiging matapang at masipag hindi nawawala.

Grabe ‘yung ensayo nila, talagang kitang-kita ko na lumalaban sila, ‘yung sistema nila, iba rin talaga. Iba ‘yung aura o feels noong naroon ako sa ensayo nila, kumbaga, walang sayang na minuto o segundo sa mga oras na ‘yun, talagang lahat importante.

Sa bawat ensayo na napupuntahan ko, iba-iba talaga ‘yung atmosphere na mayroon sa bawat team, iba’t ibang vibe ‘yung nakukuha ko. Sa bawat pakikipag-usap ko sa player, lalo na dito sa Tamaraws, ramdam ko ‘yung kagustuhan nila na manalo at hindi bumitaw.

Bagay talaga ‘yung “Be Brave” sa kanila, agree ako kay Coach Olsen Racela diyan!

Ang nakakatuwa pa sa mga miyembro ng FEU ay ang babait nila, magagalang na bata. Walang ere mga ka-Abante at kita ko kung gaano nila ine-enjoy ‘yung paglalaro.

Aba! Ikaw ba naman ang siksik ng PBA legends sa team mo ‘di ba!

Nariyan na si Olsen Racela tapos may Marc Pingris ka pa! Sino ba namang hindi mai-inspire hindi ba?

Muli, patuloy po ninyong suportahan ang Sportalakan. Salamat po at God bless!