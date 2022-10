Chika ng mga fan: Julia malaki na tiyan, magandang magbuntis

Handa na raw ibahagi ni Julia Montes ang kanyang kundisyon, estado ng personal life, sa mga netizen. Nag-poste nga siya sa Instagram ng larawang naglantad ng kanyang katawan.

Makikita sa post ni Julia na kasama ang isang chef, at base sa kanyang mensahe ay binisita niya sa isang resto at pinuri na masarap nga raw ang pagkaing natikman niya.

“What a great food experience @sushihokuninbychefmigs…a day with kuya @macmeria,” sabi ni Julia.

Sa larawan na naka-black and white ensemble outfit ang aktres, masisilip ang tila umbok sa tiyan ng aktres, na pinaghihinalaan ngang nagdadalantao raw.

Sa mga comment ay mababasa na tila kinukumpirma na ng mga netizen ang kalagayan ni Julia kahit wala pa namang direktang pagkumpirma dito.

Sey ni @jieying052822, “Super pretty po nyo magbuntis. Sanaol.”

Dagdag pa ni @chasey_1, “laki na ng tummy. Sana babae na.”

Makikita sa larawan ang nagi-isang diamond ring sa daliri ni Julia, na siyang napansin ng isang fan at ipinapalagay nitong engaged na ang aktres.

Ani @elmadita4, “Yung singsing baby jul maganda.”

Komento naman ni @Mylang25, “Bakit angg ganda mo bebe Juls, sobrang effortless lang ng beauty mo, kahit anong suot mapa simple man o classy. Sabagay, nag-iisa ka nga lang Julia Montyes este Mara Nacianceno o diba assuming na ako diyan na ang surname.”

JuRald malakas impluwensiya sa Singapore

International na ang appeal ng magdyowang Julia Barretto, Gerald Anderson nang maimbitahan ang magkasintahan ng Singapore Tourism Board sa isang sosyal na party habang nandoon sila.

Nasa appreciation post ni Julia sa Instagram ang pagdalo nila sa nasabing event. Sa larawan makikitang nakaupo si Julia, suot ang isang black cocktail dress. Naka-background sa photo ang imahe ng Marina Bay Sands Hotel.

Sa ikatlong photo, masisilip naman ang apat na frame ng pinagsamahang video at photo sa event.

“Late night stroll after the @amberloungedparty. Another first for us, thank you to the Singapore Tourism Board for inviting us over. #visit_singapore #PassionMadePossible #VisitSingapore,” sabi ni Julia.