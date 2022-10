Bikolano nagdisenyo ng bahay na bagyo-proof

Hindi matatapos ang taon na hindi tinatamaan ng bagyo ang bansa. Madalas dalawa o tatlong bagyo kada buwan ang dumadaan sa Philippine Area of Responsibility at kung mamalasin ay malaking pinsala ang naiiwan ng mga bagyong ito sa mga sakahan, mga imprastraktura at mga tahanan.

Kaya naman, nagdisenyo ang isang Bikolano ng isang bahay na kayang maka-survive sa malalakas na bagyo.

Dating set designer ng ABS-CBN ang industrial designer rin at visual director na si Gil Bien. Dahil sa desire nitong matulungan ang mga kababayan natin sa tuwing may dumarating na kalamidad sa bansa, at sa mga nararanasan niyang kalamidad sa Albay, binuo niya ang kanyang proyektong typhoon-proof na istruktura, at tinawag niya itong ‘Cuboid.’

Bahay na tila may kakaibang itsura sa unang tingin. Simple ang disenyo, may kurbadong hugis para sa aerodynamics, iwas tangay ng bubong dahil sa lakas ng hangin ng bagyo. Nakaconvex ang mga surface ng Cuboid House, upang magkaroon ng re-direction sa hanging tatama sa gilid ng bahay.

Sa halagang 1.6 milyon ay maari nang magkaroon ng isang Cuboid House, na kasya ang apat na katao at kayang maitayo sa loob lamang ng tatlong buwan.

Sa kanyang Facebook post, ipinarating niya ang tagumpay na launch ng nasabing proyekto.

“The project was born from my desire to give Filipinos a home that will never let the big bad wind blow it away! All my experiences and lessons as a designer was tested, but through these nearly 2 years of study, trials, and construction; I have never been more happier as a designer,” mensahe niya sa post.

“My dream of helping the Filipinos through this project has been an eventful one. Following the harshness of the past few years, to the joyous celebration of the labor, my team and I went through,” dagdag pa ni Gil.

“Design will save the world!” ang mantra ngayon ni Gil, isang inisyatibo na malaki ang maitutulong sa mga kababayan natin sa panahon ng kalamidad. (Chris Jovillanos De Luna)