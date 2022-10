Bea hindi ganid sa datung

Hanggang ngayon, pinupuri pa rin ng mga netizen ang Kapuso actress at bida ng GMA Telebabad na “Start Up PH” na si Bea Alonzo dahil sa ginawa niya.

Nang mag-guest kasi ito sa Eat Bulaga na “Bawal Judgmental” sa halip na i-take home ang kanyang napanalunan na P50,000, kusang-loob na binigay ni Bea ang pera sa apat na contestant.

Aniya, “Maraming-maraming salamat na nai-guest niyo ko rito at narinig ko ang mga istorya nila, grabe. Ang bigat pero I have to say, very inspiring din.

“Sa kabila ng mga pinagdaanan niyo, napakatapang niyo at nakikita ko na you guys are kind. At inalagaan niyo ang mga kapatid niyo at mga mahal niyo sa bahay. At dahil diyan, gusto kong i-share ito sa inyo. Para sa inyo ‘to, hindi ‘to para sa akin.”

Dahil sa ginawang ito ni Bea, ang daming na-good vibes at pinupuri talaga siya sa kabaitan daw nito.

Ilan sa mga comment nga, “Hayop na segment to iyak ako ng iyak…. that’s why I really love Eat Bulaga sa segment na Bawal Judgemental….. I love the guest Ms. Bea Alonzo, sobrang genuine ng puso at sobrang mabait talaga ‘to.”

“Grabe nakakaiyak naman yung mga stories nila. Ang bait din ni Bea na binigay niya ‘yung 50K sa kanila.”

“Napakabuti ng kalooban ni Bea. Saludo ako sayo!”

Chynna hindi nagparetoke ng boobey

Kasalukuyang nasa Boracay ngayon si Chynna Ortaleza kasama ang kanyang pamilya. Sina Kean Cipriano at ang dalawang anak nila na sina Stellar at Salem.

Nag-post si Chynna ng picture niya na naka-two-piece at sinabi na dahil bilib na bilib naman daw ang mister niya na si Kean sa kaseksihan niya, kaya hindi na raw siya nag-effort na maglagay pa ng padding sa boobs niya.

Ever since, hindi talaga voluptuous body si Chynna, pero never siyang nagpa-retoke ng boobs. So sey niya, ngayon na lang daw siya tipong walang paki kung ano ang comment ng iba sa katawan niya.

Aniya, “Kuha ng asawa ko na bilib na bilib na sexy ako.

“At dahil sa body positivity na ‘yan I have stopped padding my chest and have been on a journey of accepting the skin I am in without needing to please anyone else but myself.

“Quite empowering. It almost took 40 years for me. Isn’t too late. You must & try it.”

Positibo naman ang comment sa post na ito ni Chynna kahit ng mga kapwa niya celebrities. Sabi nga ni Jackie Lou Blanco, “You are beautiful my dear. Embrace all of you.”