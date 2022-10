Arvin Tolentino nagliyab, Blackwater Bossing tinibag

Mga laro bukas: (Araneta Coliseum)

3:00pm — Blackwater vs Terrafirma

5:45pm — Phoenix vs Ginebra

NAGLIYAB si Arvin Tolentino sa krusyal na huling hati upang sagipin ang NorthPort Batang Pier sa mahigpit na 87-83 panalo kontra Blackwater Bossing sa eliminasyon ng PBA Commissioner’s Cup, Miyerkoles, sa Araneta Coliseum.

Ibinuhos ni Tolentino ang lahat ng kanyang 15 puntos dagdag ang 3 rebounds, 1 steal at 2 blocks sa ikalawang hati upang iahon ang Batang Pier sa paghahabol sa kabuuan ng laro tungo sa pagsungkit ng ikatlo nitong panalo sa loob ng limang laban.

“Ginawa ko lang role ko sa team,” sabi ni Tolentino, na isa sa tatlong dating manlalaro ng Barangay Ginebra na nailipat sa Batang Pier kapalit ni Jamie Malonzo.

Namuno sa NorthPort si import Prince Ibeh na may 19 puntos, 10 rebounds, 2 assists, 2 steals at 2 blocks, habang nag-ambag si Arwind Santos ng 14 puntos, 10 rebounds, 2 assists, 2 steals at 1 block.

Tumulong din si Jerrick Balanza sa 13 puntos, 3 rebounds at 4 assists, habang si Robert Bolick ay may 12 puntos, 7 rebounds at 10 assists.

Nabitiwan naman ng Blackawater ang itinala nitong walong puntos na abante sa laro upang mahulog sa 2-3 panalo-talong kartada sa import reinforced conference. (Lito Oredo)