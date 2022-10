Alyssa Valdez, Creamline susugod na sa giyera

Mga laro ngayon: (PhilSports Arena)

2:30pm — PLDT vs Creamline

5:30pm — F2 Logistics vs Choco Mucho

SISIMULAN nina Alyssa Valdez at ng Creamline Cool Smashers ang kampanya sa pagnanais makuha ang Grand Slam title pagharap kontra PLDT High Speed Hitters sa Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference Huwebes sa Philsports Arena sa Pasig City.

Aminado ang nagbabalik larong si Valdez, na dumanas ng matinding laban sa dengue virus, na hindi magiging madali na makuha ang kampeonato dahil sa matitinding mga import ng bawat koponan.

Galing ang koponan sa sixth-place finish sa nagdaang Asian Volleyball Confederation (AVC) Cup for Women at lumahok sa 2nd ASEAN Grand Prix.

“We’re taking it one-step at a time. We know that everyone is looking for the championship now with the reinforcement and everyone has the goal for it,” wika ni Valdez, na sasagupain ang grupo nina Mika Reyes at Russian import Elena Savkina-Samoilenko ng PLDT sa alas-2:30 ng hapon.

Ipaparada ng Cool Smashers ang 6-foot-2 wing hitter na si Yeliz Basa na naglaro sa Turkey national team, sa Japan V.League sa NEC Red Rockets at sa Thailand Volleyball League sa Nakhon Ratchasima, gayundin sa mga bansang Korea, Vietnam, Indonesia at Czech Republic.

Paniguradong magiging malaking problema sa walo pang koponan ang wing spikers ng Cool Smashers na mayroon ring mga middle blocker na nakakuha ng malaking karanasan sa international tourneys na sina back-to-back conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos, Michelle Gumabao, Jema Galanza, Finals MVP Celine Domingo, Jeanette Panaga at Risa Sato.

Aasahan din ng Creamline sina Lorie Lyn Bernardo, Rizza Mandapat, Rose Vargas Fille Cainglet, liberos Jorella De Jesus, ASEAN GP best libero Kyla Atienza, setter Kyle Negrito at Julia Morado-De Guzman. (Gerard Arce)