Alex Eala ayaw paawat akyat sa WTA ranking

UMAKYAT sa No. 252 si 2022 US Open girls singles champion Alexandra “Alex” Eala base sa pinakahuling Women’s Tennis Association (WTA) world ranking.

Hindi pa nagtatagal matapos na ang 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ay gumawa ng mataas na pagtalon sa world ranking ay isinunod nitong itinala ang pagiging pinakamataas na ranggo ng Pilipinong tennis players sa kasalukuyan.

Ang left-handed na si Eala ay tumalon sa ika-252 upang tuluyang mapabilang sa limang pinakamahuhusay sa all-time highest ranking ng bansa.

Si Eala ay naging may pinakamataas na ranggo na babaeng tennis player mula sa Pilipinas nang umabot siya sa No. 280 noong Agosto bago ang kanyang muling pinakabagong isinagawang malaking pagtalon.

Tinabunan ni Eala ang dating record na hawak ng 23-anyos noon na si Maricris Fernandez-Gentz, naging pinakamataas na ranggo na Pinay sa kasaysayan sa No. 284 sa mundo.

Naging pang-apat si Alex sa pinakamataas na ranggo na Pilipino tennis player sa likod lamang ng dating Philippine men’s tennis team standouts na sina Cecil Mamiit, Eric Taino at Felix Barrientos.

Hawak ni Mamiit ang record nang maabot niya ang career-best na No. 72 sa ATP ranking noong 1999 matapos maabot ang ikalawang round ng Australian Open at US Open.

Si Taino, ang 1992 US Open boys doubles champion, ay umabot sa No. 122 sa mundo noong 2003, habang si Barrientos ay umabot sa No. 180 noong 1991. (Lito Oredo)