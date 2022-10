7 anak ang gusto: Oo magpapakasal na kami ni Loisa – Ronnie

Ang seksi-seksi ni Loisa Andalio sa finale media conference ng ‘Love in 40 Days’ nila ni Ronnie Alonte.

Biro ko nga sa kanya, ayaw niyang mag-slit, ha! Kasi nga, halos lantad na talaga ang kabuuan ng legs ni Loisa.

At siyempre, todo protekta naman si Ronnie kay Loisa.

Anyway, sa presson ay tinanong sa kanila na kung halimbawang 40 days na lang talaga ang natitira sa mundo, o sa buhay niyo, ano ang gagawin niyo?

“Magpapakasaya po. Kasi, 40 days na lang, so susulitin na namin!” natatawang chika ni Loisa.

Magpapakasal ba sila sa loob ng 40 days?

“Oo magpapakasal kami ni Loisa!” sagot agad ni Ronnie.

“Siyempre, kung `yun na lang ang natitirang araw, gagawin namin lahat para maging masaya lang. So, magpapakasal kami!

“At gagawa kami ng 7 babies! Hahahaha!” natatawang sagot naman ni Ronnie.

Hypothetical question lang naman yon, pero makatarungan naman ang sagot, di ba?

“Ano ba ‘yon? Ang bilis naman. Manganganak ba agad ako in 7 days! Hahahaha!” sey naman ni Loisa.

Anyway, umamin din ang LoiNie na kahit matagal na silang magdyowa, kapag may mga eksena raw sila na kailangan nilang maglambingan, nahihirapan pa rin talaga sila.

“Kasi hindi ko alam kung ano ang treatment minsan, kung pang-camera ba o pang-real life. So, nalilito lang ako. Pero, nandiyan naman sina direk naga-guide naman kami,” sabi ni Ronnie.

Pero, kuwento ni Direk, ramdam naman daw niya na nahihirapan ang dalawa, o parang naninibago nga sila.

“Minsan kasi hindi nila maihiwalay ang real life sa reel life. Sa kissing scene nga nila, parang minsan akala siguro nila true to life. So, kahit nag-cut na ako, hindi pa sila nagka-cut!” natatawang saad naman ni Direk Manny.

Janine, Paulo relasyon ayaw pakialaman ni Lotlot

Anyway, kasama si Lotlot de Leon sa ‘Love in 40 Days’ at inusisa nga siya tungkol sa relasyon nina Janine Gutierrez at Paulo Avelino.

Sa simula ay pabiro ang sagot ni Lotlot, na kesyo hindi niya maintindihan ang tanong, na kiyemeng malabo nga o choppy raw, pero siyempre sinagot na rin niya.

Sabi ni Lotlot, nasa tamang edad na si Janine, at kung ano ang gusto nito, gusto na rin niya, kung saan ito masaya, masaya na rin siya. Hindi nga raw siya ang tipo ng nanay na nakikialam sa lovelife ng anak.

Malaki raw ang tiwalay niya kay Janine, at walang problema sa kanya kung magkadyowa man ito.

“Yes, she’s old enough na rin naman to decide for herself. Kung saan siya masaya, okey ako,” sabi na lang ni Lotlot.