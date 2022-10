25 nalason sa talaba

Umaabot sa 25 katao, apat dito ay mga bata, ang naospital matapos umanong malason sa pagkain ng talaba o mas kilala sa tawag na ‘baliad’ sa Masbate.

Sinabi ni Dr. Allen Concepcion, city health chief sa bayan ng Milagros, na dinala sa rural health center ang 10 residente mula sa Barangay Bangad habang sa Masbate Provincial Hospital naman isinugod ang 12 iba pa matapos silang makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan at pagsusuka, isang oras matapos silang makakain ng baliad bandang alas-siyete ng gabi nitong Lunes.

Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) Bicol spokesperson Nonie Enolva, inahon ang mga apektadong shellfish sa baybayin ng Magsalangi at Calasuche sa bayan ng Milagros.

Noong Oktubre 6, nagpalabas ang BFAR ng babala sa publiko laban sa pagkain ng lahat ng uri ng shellfish sa ilang bayan sa Masbate matapos magpositibo sa red tide o paralytic shellfish toxin ang nasabing mga baybayin.

Sinabi ni Concepcion na mga isda at pagkaing dagat ang kalimitang itinitinda sa palengke rito dahil hindi accessible ang lugar para makabili ng manok o baboy.

Nauna rito, walong residente ang dumulog sa health center noong Sabado dahil din sa pananakit ng tiyan at pagsusuka makaraang makakain ng baliad. Nasa mabuti na umanong kalagayan ang mga biktima.