‘10 taon kong nilinis’ Ilog, daan amin ‘yan – Cynthia

Labis na nanggalaiti si Senadora Cynthia Villar sa isang opisyal ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) kaugnay ng planong reclamation project sa Cavite na magreresulta aniya sa posibleng matinding pagbaha sa kanilang lugar sa Las Piñas City.

Nainis si Villar nang sabihin ni Environmental Management Bureau (EMB) director William Cuñado sa pagdinig ng panukalang 2023 budget ng DENR na pinagkaloob na nila ang environmental compliance certificate ang 21 reclamation projects sa Manila Bay.

Tinutulan ni Villar ang proyekto dahil masasarahan umano ang daloy ng tubig sa apat na river sa Las Piñas at Cavite at kalauna’y magreresulta ito ng matinding pagbaha sa kanilang lungsod.

“Ako sinabi ko sa inyo, huwag niyong pakikialaman ‘yong aming daan doon. We have four rivers going out of that bay. Where will the river go – the water of the river go? Sinasabi ko na palagi sa inyo ‘yan, ayaw kayo tumigil. Hindi ako pumayag diyan,” himutok ni Villar.

Ayon pa sa senador, kahit sina dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III at Rodrigo Duterte ay hindi pumayag sa nasabing mga reclamation project na ipinagpipilitan ng DENR.

Dagdag niya, kakausapin din umano si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. tungkol sa nasabing reclamation projects.

Pinagdidiinan ni Villar, miyembro ng Aquilar-Villar clan na ilang dekada nang nagpapatakbo sa Las Piñas, na halos 10 taon ang ginugol niya para malinis ang ang Las Piñas-Zapote River.

“It took me 10 years to clean my river so there will be no flooding, tapos sasarhan n’yo iyong daan ng river ko?” ani Villar.

“I cleaned 30 kilometers of river, ba’t hindi sasama loob ko?” dagdag pa ng galit na senadora.

Tiniyak naman ni Environment Secretary Ma. Antonia Yulo-Loyzaga na sa kasalukuyang administras¬yon, rerebyuhin nila ang polisiya tungkol sa mga reclamation projects.

“Under this present administration, we would be looking very carefully at the reclamation policy as a whole and we realize there is a need for some very strong science,” sabi ni Loyzaga. (Dindo Matining)