Wesley So nakisiksik sa 4th spot

TUMULAK ng isang panalo at isang tabla si Super Grandmaster Wesley So upang manatili ang tsansang sumikwat ang korona sa 2022 US Championship na nilalaro over-the-board sa Saint Louis.

Pinisak ni 28-year-old So si GM Sam Shankland sa round 4 pagkatapos ay nakipaghatian ng puntos kay GM Fabiano Caruana sa round 5 upang ilista ang tatlong puntos para sumiksik sa eight-way tie sa fourth place.

Solo sa top spot si Caruana tangan ang limang puntos habang magkasalo sa second place sina GMs Awonder Liang at Samuel Sevian na may tig-3.5 pubtos sa event na may 14-player single round robin format.

Makakalaban ni Cavite-born So sa round 6 si GM Leinier Perez-Dominguez, mas mapapalakas ng dating Philippine Chess team star ang tsansang masungkit ang titulo kapag nakuha ang panalo.

May prize fund na $250,500, masusungkit ng magkakampeon ang $60,000 habang ibubulsa ng second placer ang $45,000. (Elech Dawa)