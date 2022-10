Vice, Ivana tinalakan sa paggamit ng kulot, morena

Nireregla ba o wala sa kundisyon si Vice Ganda nang talakan niya ang netizen na pumuna sa trailer ng MMFF 2022 movie entry nila ni Ivana Alawi.

Matapos ipasilip ng Star Cinema ang teaser ng pelikula sa Twitter, kung saan magkaeksena sina Vice at Ivana, pinuna ng mga netizen ang kulot-kulot na buhok ni Ivana.

“Pag ito naka-make over tapos naging straight ‘yung buhok…Lord nag-start pa lang ako makakita ng maraming tao na ina-accept ‘yung curly hair nila, step backwards na naman po ata ang magaganap!”

Agad ngang nag-react si Vice.

“Anung mali pag ginusto at pinili ng isang taong kulot ang buhok na ipaunat ang buhok niya? Walang mali sa kulot. At wala ring mali kung gusto niyang ipaunat ito.

“Ang mali ay ang baluktoy na pananaw mo at nagpapanggap kang tuwid! Ang mali ung ang nega nega nega mo!!!!!” talak ni Vice.

At yes, ang daming kumontra kay Vice, ha!

Sabi ni @DomFeque, “The point kasi meme is Ivana having curly hair then may makeover scene tapos magiging straight yung hair nya.”

Pinunto rin ng netizen ang brown skin color ni Ivana sa karakter nito sa movie, at sinabing baka puputi rin sa kalagitnaan ng istorya ang aktres. Ginasgas na ito sa maraming pelikula.

Patuloy ng netizen, “Also, morena pa skin nya. For sure after the makeover magiging fairer yung complexion nya portraying na mas maganda yung may fair skin and straight hair.”

Para ipaitindi ang point ng argument, kinuyog nga si Vice nina @chirushi25, @jvcruz, @dendreaming at iba pa. (Rey Pumaloy)