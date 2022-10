Suspensyon sa excise tax ng langis pinoporma

Pinag-aaralan ng gobyerno ang mga hakbang para mapagaan ang pasanin ng publiko sa epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

Kasunod ito ng panawagan ng transport sector na suspendihin ang pangungulekta ng excise tax sa mga produktong petrolyo para mapagaan kahit paano ang pasanin nila sa mataas na presyo ng langis.

Sinabi ni Press Secretary officer-in-charge Cheloy Garafil na napag-usapan sa Cabinet meeting ang isyu at may mga options na ikinukunsidera para maibsan ang sakripisyo ng mga motorista at iba’t ibang transport groups.

Sinabi ni Garafil na iaanunsyo ng Palasyo sandaling mayroon nang mga nabuong plano para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis.

“Kanina sa Cabinet meeting merong discussion about that pero nagko-consider sila ng mga option. And in time mag-a-announce I am sure ng mga specific plans and programs to address that issue,” ani Garafil.

Muling nagkaroon ng oil hike ang mga kompanya ng langis kaya iginiit ng ilang transport group gaya ng Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (PISTON) na suspendihin ng gobyerno ang pangongolekta ng excise tax kapalit ng hindi nila paghingi ng taas sa pamasahe. (Aileen Taliping)