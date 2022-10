Solusyon laban sa text scam

Isa sa mga unang panukalang batas na naipasa ng kasalukuyang Kongreso ay ang pagpaparehistro ng lahat ng Subscriber Identity Module o SIM card. Sa ilalim ng SIM Registration Act, ang mga cellphone subscriber ay dapat ng magparehistro ng kanilang pangalan at iba pang personal na impormasyon bago sila makabili ng SIM card.

Maging ang mga kasalukuyang prepaid subscriber ay dapat na ring magparehistro kahit pa nabili nila ang kanilang SIM bago pa maisabatas ang SIM Registration Act. Bibigyan ng sapat na panahon ang mga kasalukuyang prepaid subscriber na makapagparehistro sa kanilang telecom company.

Kapag hindi nakapagparehistro sa telecom company o kung saan binili ang SIM, idedeactivate na ang SIM para hindi na magamit.

Sa Kamara de Representante, si Speaker Martin Romualdez mismo ang pangunahing may-akda ng SIM Registration Bill. Ilan sa kanyang mga co-author ng panukalang batas ay ang mga kinatawan sa Kongreso na sina Yedda Romualdez ng Tingog Partylist, Sandro Marcos ng Ilocos Norte, LRay Villafuerte at Migz Villafuerte ng Camarines Sur, Paolo Duterte ng Davao City, Eric Yap ng Benguet at Lorenz Defensor ng Iloilo.

Napapanahon ang pagsasabatas ng SIM Registration Act dahil ayon na rin kay Speaker Romualdez, ito ang magiging “first line of defense” laban sa mga scammer, con artist at iba pang manloloko na gumagamit ng cellphone at iba pang electronic device para sa kanilang ilegal na gawain.

Alam naman nating lahat na talamak na ngayon ang mga text scam. Lalo pa itong naging kabaha-bahala ng magsimulang makatanggap ang marami ng mga scam na text message na naglalaman na mismo ang kanilang pangalan.

Kapag naireport ang mga cellphone number na nagpapadala ng mga scam message at nadeactivate ang SIM na ginamit dito, napakadaling bumili ng bagong SIM para makapanloko ulit.

Pero kung kailangan ng makapagparehistro bago makabili ng bagong SIM, maiiwasan na ang mga ganitong panggagantso.

Hindi biru-biro ang mga text scam na nagaganap ngayon dahil marami ang nagiging biktima ng ganitong krimen. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC), hindi lang milyun-milyong piso kundi milyun-milyong dolyares ang nanakaw mula sa mga biktima ng text scam. Dolyares na ang pinag-uusapan dito dahil may mga foreign groups na nagsasagawa din ng scam kasabwat ang mga tagarito sa ating bansa.

Kasabwat rin ng mga foreign group ang mga scammer dito sa pagbili ng bulto-bultong SIM para magamit sa kanilang panloloko, ayon sa CICC.

Karaniwan na nabibiktima ng scam ang mga nagbibigay ng sensitibong impormasyon, tulad ng mga detalye ng kanilang bank account.

Ayon kay Speaker Romualdez. hindi lang mga text scam ang mapipigilan kapag naisabatas na ang SIM Registration Act. Maari rin itong maging instrumento para sa ating kapulisan sa paglutas ng mga kaso lalo pa’t kung ang sangkot dito ay gumamit ng cellphone o electronic device sa pagsasagawa ng krimen.

Ang kailangan lang ay maipatupad ng maayos ang SIM Registration Act para ang problema sa text scam at iba pang krimen ay magkaroon na ng epektibong LUNAS.