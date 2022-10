Rider tigok sa motorsiklong bumulusok

Patay ang isang liaison officer nang bumulusok sa bangin ang minamaneho niyang motorsiklo sa Plaridel, Quezon nitong Lunes.

Ayon sa ulat ng Plaridel Police, pa-Maynila na ang biktimang si Nelson Berdan, 32-anyos ng Barangay Ilaya, Plaridel nang mangyari ang aksidente hindi kalayuan sa kanilang bahay sa barangay road bandang alas-12:30 ng hatinggabi.

Nag overshoot umano sa kalsada ang motorsiklo ng biktima sa kurbadang bahagi kaya nawalan ito ng kontrol. Dumulas ang motorsiklo at dumiretso ito sa may 15 metrong lalim na bangin at bumagsak sa ilog na nasa ilalim.

Nagtamo ang biktima ng grabeng pinsala sa ulo at katawan na agad nitong ikinasawi. Nabatid na umuuwi ang biktima sa kanyang pamilya kada Biyernes ng gabi at bumabalik pa-Maynila ng Linggo ng hatinggabi para sa kanyang hanapbuhay. (Ronilo Dagos)