Pilipinas isasabak 814 atleta sa SEAG

KABUUANG 814 atleta ang isasabak ng Philippine Olympic Committee (POC) para irepresenta ang Team Philippines sa Cambodia 32nd Southeast Asian Games matapos ang pagkumpleto ng dalawang consultative meetings sa mga national sports associations (NSAs) nitong Lunes.

Nag-programa ang Cambodia ng 49 sports na paglalabanan para sa Mayo 5 hanggang 16 SEA Games kung saan ang POC ay tumitingin sa buong partisipasyon sa mga kompetisyong nag-aalok ng 608 gintong medalya na siyang pinakamarami sa kasaysayan ng kada dalawang taong torneo.

“It’s again a fighting team and the goal is to send the best full contingent as possible,” sey ni POC President Rep. Abraham “Bambol” Tolentino sa ikalawang consultative meeting kasama ang mga NSA na ang sports ay nasa programa ng Cambodia.

Huling nagpadala ang Pilipinas ng 656 atleta na sumabak sa 38 sports sa Vietnam SEA Games noong Mayo, habang ang bansa ay nagkaroon ng pribilehiyong magsali ng halos isang libong atleta sa pag-host nito sa 2019 edisyon kung saan ito ang naging overall champion.

Ang entry by numbers sa bawat sports ay dancesports (12) , esports (45) , fencing (24) , fin swimming (9) , gymnastics (aerobics at artistic) (13), jet ski (8) , obstacle sports (20), sailing (8) , triathlon (10), athletics (47), aquatics (39), diving (2), bodybuilding (15), cycling (28) at weightlifting (14).

Kasama din ang water polo (26), badminton (32), billiards (12), cricket (15), floorball (40), football (46), golf (7), hockey (24), petanque (16), soft tennis (12), sepak takraw (22) at table tennis (10).

Magpapadala rin ang tennis (12), volleyball (28), beach volleyball (16), arnis (12), boxing (11), jiu jitsu (6), judo (10), karate (19), kickboxing (12), kun boktor (9), muay (14), pencak silat (17), taekwondo (25), vovinam (28), wrestling (18) at wushu (20) . (Lito Oredo)