Pia nahawa na sa ‘Joshua fever’

Hindi na talaga maikakaila na amongst all celebrities sa Pilipinas na may TikTok account, si Joshua Garcia na ang hari dito.

Validation pa dahil maging ang beauty queen na si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ay isa sa hooked na rin sa mala-Joshua fever na ito.

“Nag-open ako ulit ng TikTok para lang dito,” komento ni Pia sa TikTok post ni Joshua nitong Lunes.

“Pull up, pew!” caption ng aktor sa kanyang TikTok dance.

Pumalo na nga sa 13.8 million views ang naturang post ng ni Joshua at mayroon nang 2.6M likes.

Ang bongga pa sa aktor, kahit may 7.7M followers na siya, itlog, as in wala pa rin siyang pina-follow. Angas!

Sino kaya ang mapalad na ipa-follow ng pinakamainit na celeb ng bansa sa TikTok?

May kung anong gayuma kasi ang isa sa mga bida sa “Darna” ng Kapamilya network. Hindi naman siya hataw na hataw kung sumayaw, at hindi rin pilit na pilit ang kanyang mga post.

Sadyang guwapong-guwapo lang talaga ang kanyang mga followers kay Joshua.

And to be noticed ng isa sa mga pinakasikat na beauty queen sa mundo, it’s really something.

Pero ‘yun na nga, kahit na Miss Universe ka pa girl, kailangan mo pa ring pumila ayon sa mga netizens. Hahaha!

Sa ngayon, pinakamainit na isyu kay Joshua ang relasyon umano nito kay Bella Racelis na lalong umingay nang mag-celebrate ang aktor ng kanyang kaarawan kamakailan. (Batuts Lopez)