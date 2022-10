P5.2B budget hiling ng PSC para sa 2023

HUMILING ang Philippine Sports Commission (PSC) ng kabuuang P5.216 bilyon budget para sa taong 2023 na nakalaan halos sa mga imprastraktura sa itatayo nitong national training center sa Bataan at pagsabak ng mga atleta sa mga pangunahing internasyunal at lokal na kompetisyon.

Isinumite ni PSC Chairman Noli Eala ang kahilingan sa hearing ng Senate Finance Committee nitong Lunes sa harap ni Senator Christopher Lawrence “Bong” Go, chairman ng Senate Committee on Sports.

Ang kahilingan ay malayo sa ₱218 milyon na iniendorso ng Department of Budget and Management (DBM).

Pinakamalaking pagkakagastusan na P4.998 bilyon ay para sa Philippine Sports Training Center na itatayo sa Bagac, Bataan.

Itinakda din ng PSC ang P300 milyon para sa Batang Pinoy, na isang national multi-sport competition para sa mga batang atleta na may edad 15 pababa.

Ang P180 milyon naman ay para sa Philippine National Games na torneo para sa mga nagnanais mapabilang sa national pool at miyembro ng national team.

Nakansela ang dalawang torneo na inoorganisa ng PSC sa nakalipas na tatlong taon dahil sa pandemya.

Nilaanan naman ng PSC ng P250 milyon ang paglahok ng delegasyon ng bansa sa 32nd Southeast Asian Games na idaraos sa Cambodia sa unang pagkakataon sa Mayo

Isa pang P100 milyon ang iminungkahi para sa pagsasanay ng mga elite athlete para sa 2024 Paris Olympics.

Naglista rin ang PSC ng P103.7 milyon para sa Asian Beach Games sa Sanya (China) sa hindi pa tiyak na petsa, P72.60 milyon para sa World Combat Games sa Riyadh sa Oktubre, P67.62 milyon para sa Asian Indoor at Martial Arts Games sa Bangkok at Chonburi sa Nobyembre, at P56.20 milyon para sa World Beach Games sa Bali din sa Agosto. (Lito Oredo)