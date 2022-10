NFA dinoble pondo

Nilakihan ng Department of Budget and Management (DBM) ang pondo ng National Food Authority (NFA) para sa buffer stocking o pag-iimbak ng bigas para sa 2023 para may suplay ng bigas ang bansa sa panahon ng emergency, kalamidad at global food crisis.

Sa pahayag kahapon, sinabi ng DBM na halos dinoble nito ang budget ng NFA para sa buffer stocking program sa P12 bilyon sa 2023 mula sa P7 bilyon ngayong taon.

Sabi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman, kinikilala nila ang kahalagahan ng pagsisigurong may bigas na mabibili ang mga tao at ito rin ay para masegurong may pagkain sa panahon ng krisis dahil madalas tamaan ng kalamidad ang bansa.

“By increasing the budgetary allocation for the buffer stocking program, we are stressing the importance of ensuring food affordability, especially rice, which is a staple food for Filipinos,” sabi ni Pangandaman.

Isa sa mga pangako ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kampanaya na ibababa niya ang presyo ng bigas sa P20 per kilo. (Eileen Mencias)