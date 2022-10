Napikon sa reclamation project! Villar minura DENR exec

Sinermunan na ay minura pa ni Senadora Cynthia ang isang opisyal ng Department of Environment and National Resources (DENR) kaugnay ng reclamation project sa Cavite na kanyang tinutulan dahil magreresulta umano sa posibleng pagbaha sa ilang bayan sa Cavite.

Sa pagdinig ng panukalang P23 bilyong budget ng DENR para sa 2023, nabuwisit si Villar nang mabigo si Environmental Management Bureau (EMB) Director William Cuñado na isa-isahin ang mga lugar sa Cavite na sakop ng nasabing proyekto.

“T—ina ‘to. Ano ‘yong coastal road? I-enumerate mo anong bayan sa Cavite,” nanggalaiting sabi ni Villar.

Ayon sa senadora, nasabihan umano siya ng mga lokal na opisyal ng Bacoor na hindI nila itutuloy ang naturang reclamation project.

Sabi ni Cuñado, sakop ng proyekto ang 846 ektarya at nang tanungin ni Villar kung ano mga lugar na tatamaan ng proyekto, nabigo ang opisyal na sagutin ito.

“Ako huwag ninyong gagawin sa akin ‘yan. T—ina ninyo. Dumating ka dito galing ka sa Cebu, ginulo mo kaming lahat. Ilista mo sa akin ano ‘yang coastal road na ‘yan, hindi namin alam ‘yan,” galit na pahayag ni Villar kay Cunado.

Kinansela na rin umano ang Environmental Compliance Certificate (ECC) sa naturang proyekto subalit muli umanong iyong binuhay.

Sinabi naman ni DENR Undersecretary Jonas Leones na nag-isyu lang ang DENR ng ECC subalit ang Philippine Reclamation Authority (PRA) at Office of the President ang magdedesisyon kung itutuloy o hindi ang proyekto.

“I talked to President [Noynoy] Aquino during his time, I talked to President [Rodrigo] Duterte during his time. Hindi alam ng mga presidente ‘yan. ‘Di ba sinabi President [Duterte] ayoko niyang reclamation kasi it’s source of corruption. So ‘yon ang reason, corruption,” ayon pa sa senadora. (Dindo Matining)