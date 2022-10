Naglalaba sa ilog

Napanaginipan ko na sa ilog daw ako naglalaba ng mga puting damit. May ilan pa raw akong kasama na naglalaba din ng mga damit nila, pero ako raw ‘yung may puting-puting damit na nilalabhan. Sa malayo parang green ‘yung tubig ng ilog pero sa malapit malinaw na malinaw at malinis ang tubig. Nakita ko rin sa panaginip na nagtampisaw din daw ako sa ilog.

– Stefi

Ang paglalaba ng damit sa ilog ay isang pahiwatig ng pagtatapos ng relasyon, pagsisisi sa nabitawang salita, o kaya naman ay kagustuhan mong ilayo ang sarili sa iba.

Sinasabi ng panaginip mong ito na may mga unresolved issue o emotion ka pang hindi nailalabas sa isang specific na tao. At unti-unti ay nabubuo ang iba’t ibang bahagi ng iyong buhay sa porma na gusto mo.

‘Yun nga lang, maraming pagkakataon ang hindi ka optimistic o positibong mag-isip. Ipinapakita ng iyong panaginip na sa unang tingin, malabo agad ang pananaw mo sa mga bagay-bagay, kaya dapat ay lumapit ka upang mas magkaroon ka ng klaro at malinaw na pag-iisip at desisyon.

Ang ilog ay isa ring malapit na simbolo sa kalikasan, maaaring sinasabi rin ng panaginip mo na kailangan mong mapalapit sa nature o mamuhay ka nang mas healthy. Handa ka na ring maghilom mula sa emotional pain na iyong naranasan noon.

Isang signal din ang panaginip na ito na kailangan mong magkaroon ng malaking pagbabago sa iyong buhay, lalo’t pwedeng sign din ito na may challenge na paparating.

Ang mga damit naman ay nangangahulugan ng iyong desire para sa kayamanan o material possession. Idistansya mo ang iyong sarili sa mga sitwasyong kaunti ang makukuha mo kung ikaw ang manalo, pero malaki naman ang kabig sa iyo kung ikaw ang talo.

Bukod sa mga ito, ang isa pang pwedeng maging kahulugan ng panaginip mo ay ang pangangailangan mong maging assertive, ibig sabihin dapat ay confident ka na sa iyong sarili alisin na ang pagiging people pleaser kung ganito kang klase ng tao.

Ibig sabihin, unahin mo ang mga bagay na makakapagbigay ng benepisyo sa iyo, imbes na benepisyo sa ibang tao.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com