Mylene Paat, Crossovers winalis F2 Logistics

MADALING dinispatsa ng bagong balasang Chery Tiggo Crossovers ang nagbabalik na F2 Logistics Cargo Movers sa pamamagitan ng straight set 25-23, 25-21, 25-22 victory na pinagbidahan ni Mylene Paat para sa bwenamanong panalo sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Humugot ng malaking motibasyon ang Crossovers sa dalawang magkasunod na masaklap na kumperensiya matapos makuha ang ika-walong pwesto sa Open at Invitational Conference.

Maaaninag ang matinding determinasyon kasunod ng kampeonato sa 2021 Open Conference na pinangunahan ng magkapatid na Jaja Santiago at Dindin Santiago Manabat.

Kumawala ang dating Adamson Lady Falcons at national team member na si Paat ng kabuuang 16 puntos mula lahat sa atake, habang naging mabisang playmaker si Jasmine Nabor na namahagi ng 13 excellent sets at 3 puntos.

“Siguro ‘yung mga nangyari sa amin in the last two conferences, from being in the top noong 2021, naging bottom kami, ‘yun ang malaking pinaghuhugutan namin,” saad ni Nabor na kabilang sa kauna-unahang titulo ng koponan sa liga nang talunin ang powerhouse na Alyssa Valdez-led Creamline Cool Smashers sa bubble tournament sa Bacarra, Ilocos Norte.

Sinegundahan naman ni dating UST Golden Tigresses spiker Ennajie “EJ” Laure ang dominasyon ng local players sa 11 puntos mula sa 10 atake, habang hindi masyadong bumira sa atake si Montenegro import Jelena Cvijović sa 7 puntos subalit nagpamalas naman ng all-around performance sa 10 excellent receptions at 7 digs.

Bigo namang mabuhat ni Filipino-American Tyler Kalei Mau ang Cargo Movers para sa kanyang PVL debut sa 20 points mula sa 17 atake at 3 aces, kasunod si Kim Kianna Dy na may 9 puntos mula sa 8 atake.

Sunod na tatangkaing makuha ang ikalawang panalo ng Chery Tiggo laban sa first day winner na Cignal HD Spikers sa darating na Sabado sa parehong venue. (Gerard Arce)