Michael Martinez kilig kay Xian Lim

MASAYANG ibinahagi ng two-time Olympian figure skater na si Michael Martinez ang kanilang litrato ng aktor na si Xian Lim sa kanyang Instagram account.

Sa nasabing litrato ay magkasama sina Martinez at Lim sa ice rink bilang bahagi ng pag-eensayo ng huli para sa gagawin nitong bagong teleserye.

“It was an awesome seeing you on ice,” ayon kay Martinez sa kanyang post sa social media.

Si Martinez ang kauna-unahang figure skater ng bansa na nakapasok sa Winter Olympics buhat sa Southeast Asia region. (Annie Abad)